東方日報A1：虛幣平台遲來監管　賊過興兵苦主無援

虛擬幣交易近年盛行，但港府去年才立法監管相關交易平台，姍姍來遲。日前無牌虛擬資產交易平台JPEX有多名用戶報稱提取現金遇困難，當局前日高調「拉人封舖」，惟賊過興兵，一眾苦主仍孤立無援，未能取回血汗錢。執法部門昨表示，就JPEX案累計拘捕8名男女，不但檢獲800萬元現金及名貴首飾等，凍結約1,500萬元銀行結餘和3項總值4,400萬元的物業，更考慮充公上述總值約6,700萬元的涉嫌犯罪得益，不排除有更多人被捕。至於主腦誰屬，是否仍有疑犯身處海外，執法人員稱仍在調查。

執法人員指出，JPEX在2020年成立，一直作出虛假及誤導性陳述，包括聲稱是一家持牌及認可的虛擬資產交易平台，但未曾向本港證券及期貨事務監察委員會申請牌照。人員又指，JPEX利用各種廣告、社交媒體、場外找換店、網紅製造人氣，同時利用誇張失實的宣傳手法，例如「日日賺錢、無得輸」、奢華生活等方式作招徠，令市民相信投資可觀，「引投資者入局」。人員稱，JPEX游說投資者購買平台發行的加密貨幣「JPC」，但JPC不能在其他平台交易，流通性極低，「根本不值錢」，而平台會控制用戶資產，加上現時用戶未能提取回資產，認為涉嫌觸犯串謀詐騙。

是次行動拘捕人士包括涉案公司負責人、虛擬貨幣場外找換店店主及網紅等，涉嫌串謀詐騙，執法部門形容集團有詳細分工。截至周一晚上10時，執法部門接獲1,641宗報案，涉款約12億元，暫時損失金額最大一宗涉及4,000萬元「入金」。昨晚9時，8名被捕人士獲准保釋，須於今年10月中旬向執法部門報到。

執法人員又指，案件的損失金額和受害者數目驚人，情況令人咋舌，當中部分受害人無投資經驗卻盲目相信投資權威，「怕走寶心態」，衝動相信宣傳而作高風險投資；人員提醒市民「財不入急門」。

對於被指行動太慢，證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣強調，虛擬資產交易平台新監管制度於今年6月1日生效前，證監會一直沒有相關權力，經調查後，懷疑JPEX涉及詐騙，已迅速轉介警方。同時指出，JPEX一直未有就申請發牌跟他們聯絡。

本港目前只有兩間持牌虛擬資產交易平台，黃指為免誤導市場，認為不公布正在申請牌照的名單做法恰當，呼籲投資者須在持牌、受規管的平台上進行交易。

JPEX昨晚再發聲明表示，重申其正配合條例，逐步將其平台的遊戲大廳及理財項目功能下架，以配合本港法規，強調其所有交易功能一直正常運作，從沒間斷，並設立小組優先處理客戶提幣申請。

JPEX又指，去年4月至今年8月期間，一直以電郵與證監會溝通並尋求相關指引，希望能達致其要求，在合法合規的情況下服務大眾，但一直沒有得到正面回覆及指引。JPEX又指，其平台幣JPC曾於其他交易平台上架及交易，又稱對證監會以不公平的手法破壞市場秩序表示極度失望。

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