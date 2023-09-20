大灣區醫療人才交流計劃實施半年　醫管局：內地醫護工作符合期望

本港醫護人手短缺，醫管局大灣區醫療人才交流計劃實施近半年，10名來自廣東省三甲醫院的醫生，分別於九龍中、九龍西及新界西醫院聯網的心血管科、傳染病科、呼吸內科等開展臨床工作，有內地醫生認為醫管局記錄病人資料有連續性，值得內地參考。

其中一名在港交流的內地醫生，為廣州中山大學附屬第一醫院呼吸與危重症醫學科副教授匡煜坤，他正在瑪嘉烈醫院內科及老人科擔任副顧問醫生。他認為醫管局「臨床資訊管理系統」在病人紀錄有連續性，資料不會因轉院而流失，做法值得內地參考。他又形容本港醫生「同質化」比較高，無論急症醫院醫生或社區醫生，他們之間的水平不會相差太遠，而內地由於地方廣闊，的確有些差別。本港醫生在專業領域的知識亦比較豐富，值得與內地醫生交流。

在同一部門工作，擔任副部門主管的另一名內地醫生楊耀昌，數名內地同行都很有經驗，經過一、兩個月時間適應和熟習後，已經可以獨立工作。當中，來自廣州醫院的匡煜坤可以說流利廣東話，與病人溝通得很好，有病人讚揚他細心。這次交流有助加深了解內地醫療系統，同時在照顧病人的流程上，帶來新思維。

醫管局總行政經理關慧敏表示，內地醫護人員的工作符合期望，過程比較順利，沒有出現太大問題。未來希望交流計劃恒常化，並逐步深化計劃的深度及闊度，包括交流人數、參與專科範疇及雙向交流等。