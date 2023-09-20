政Whats噏：熱辣辣着到成隻糉咁　陳克勤身子弱？

依家明明係秋天，但日日都30幾度熱辣辣，喺咁嘅暑熱天，議員陳克勤竟然着到隻糉咁，仲話唔着成咁實冷病，有冇搞錯？

雖則香港被嘲為「凍感之都」，但商場冷氣勁到點唔會凍到要着羽絨。但係克勤所處嘅係負25度嘅地方。嘩！凍都結冰，難道去咗外地睇雪？抑或去咗北極？全部都錯，係冷凍倉。

克勤同另一名議員李世榮去咗參觀葵涌貨櫃碼頭嘅冷鏈物流公司，嗰度係冷藏急凍肉同海鮮等食品，貨倉分為0至4度、-18度同-25度3個唔同溫度，放置唔同嘅的急凍食品。佢話好彩冷倉公司為佢哋預備咗厚褸，否則定必會冷病。難怪着包包的，否則企多陣變冰條。

呢間冷凍倉有乜特別？克勤話冷倉用咗內地嘅先進科技，唔單止減少咗人手喺整個冷凍運輸鏈中嘅出錯機會，亦能確保食品喺運輸過程中唔會變質。

佢話貨車抵達貨倉後，司機就會去智能機取票，貨品會被運到電子磅上，完成秤重同條碼辨識貨品嘅步驟，之後就由機械人將貨品運到往貨倉，而喺貨品運出時，亦會用冷鏈貨車運輸，確保過程中溫度唔變，保證食品新鮮送達到超市同其他供應商手上。