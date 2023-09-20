旅議會料十一長假逾百萬旅客訪港　倡維港兩岸長駐特色市集

旅遊業議會早前預料，即將來臨的十一長假內地旅客高峰期，將有100萬人次抵港，惟僅回復至疫情前七成水平。旅議會總幹事楊淑芬今日(20日)在電台節目中表示，歡迎政府推出一系列香港夜繽紛措施，惟指相關措施雖能讓市面氣氛熱鬧，但對旅客並無直接影響；並提出望相關部門能研究發展圍繞維港特色的活動，例如探討長期市集及食店，以加強香港的吸引力。

楊又指，因近年訪港旅客的旅遊模式改變，轉變為自由行為主，目前難統計實際酒店等預訂數字，加上今年內地十一長假較長，連同中秋節假一起計算，橫跨9月29日至10月6日，令內地旅客有更充裕時間及旅遊選擇，例如早前內地再開放多70多個國家旅遊；而疫情期間，內地旅客較多以跨省旅遊為主，新疆及海南等地亦「好搶客」，故相關旅客趁十一長假期安排到訪更多景點，有機會影響來港意欲。

楊另認為，若想針對內地旅客，應該找出香港的特色；指早前旅發局推出的100港元旅遊優惠券雖十分受歡迎，但整體吸引力不大，而美酒佳餚巡禮屬單一活動，未必可持續性；又指一系列香港夜繽紛措施，政策主要針對香港市民，無直接反映在旅客身上，吸引力也不大，但若整體市面氣氛熱鬧，相信也可令旅客感受到香港有夜生活；及為凸顯香港獨有的維港特色，建議政府可以探討在維港兩岸設立長期市集，以吸引旅客，更直言：「維多利亞港是香港獨有，對內地旅客具吸引力，可以探討圍繞以維港沿岸為特色的市集，或美食攤檔等，內地做得幾好都冇維港。」