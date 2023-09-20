休班警涉巴士站襲擊男子　事主指被告「個樣根本唔似警察」

一名休班男警今年1月被指在港島小西灣巴士站大吵大鬧，向一名車長自稱遺失手機，堅持要對方幫忙尋找，期間更涉嫌自稱警察，向車長拳打腳踢，甚至壓車長在枱上，令車長身體多處受傷。男警被控一項襲擊致造成實際身體傷害罪，他不認罪，案件今（20日）在東區裁判法院開審。事主說被告「個樣根本唔似警察」，遂自行報警，又強調自己沒有還手。

48歲被告劉驍璋，現已停職，控罪書上沒有報稱職業。他被控於2023年1月8日，在小西灣（藍灣半島）巴士總站城巴員工休息室內襲擊郭福基。車長郭福基用普通話供稱，當日他返通宵更，晚上11時許，他在休息室吃飯，期間被告步履不穩進入休息室，說自己不見了電話，同場姓陳同事告訴被告要去別處找。之後，當郭去完廁所折返，揹背囊離開，準備去開車。此時，被告截住他，堅持要他幫手找電話，他用廣東話夾雜普通話向被告說他要開車，沒法子幫忙。

郭續指，被告聞言就出手抓他背囊，拉他入休息室，用很惡的語氣大聲說，一定要幫手找手機。被告伸手抓他心口，臉紅紅說自己是警察，他形容被告當時情緒失控，「個樣根本唔似警察」，遂自行報警。被告見狀，隨即衝前搶他的電話，過程中被告站不穩跌低。未幾，被告站起，先出腳踩他腳面，繼而施左右勾拳朝他襲來，他伸手擋格，被告接着出手把他壓在枱上，咆哮「嚟呀，嚟呀！」他嗌了幾次「救命」，被告始鬆手。他遂繼續報警，被告取出證件，自稱警察，但他沒理會。郭稱，等候執法人員來到前，被告軟禁他，不讓他離開休息室。

案件編號：ESCC760/2023