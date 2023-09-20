粉嶺山麗苑撞車癱瘓交通半句鐘　揭示道路設計存漏洞

入伙逾兩年的粉嶺皇后山邨及山麗苑交通規劃為人詬病，當區缺乏直出市區的公共交通，令大量居民倚重接駁到港鐵站的九巴及小巴。正當九巴早前承諾早上繁忙時間分開皇后山邨及山麗苑的78A班次便利居民時，今早(20日)繁忙時間卻在山麗苑近小巴總站對出，發生城巴與旅遊巴相撞事故，不但癱瘓山麗苑交通，亦令早上只開一班的過海班次979受阻逾半小時，居民要步行近10分鐘到皇后山乘車。有居民反映道路設計存在問題，違泊的私家車令路面收窄阻礙巴士行駛，歸根究柢是整個區域交通規劃失衡，停車場被清空，不少車主被迫停泊路邊，促當局正視及改善問題。

讀者彭先生今早向東網投訴，他提供的多張照片顯示，今早約7時20分，山麗苑F座對出的503小巴總站附近，一輛駛往山麗苑迴旋處方向的78X線城巴，與一輛迎面而至的旅遊巴發生碰撞，兩輛大型車輛停在路中央，令來回只有一條行車線的龍馬路交通癱瘓。當時正準備開出，由皇后山往中環的唯一過海班次979就在旅遊巴後面，全車乘客被迫等候，估計會導致部分人上班遲到。不少上山接載乘客的巴士，包括重點撞駁車78A，前往旺角一帶的79X等都無法前往山麗苑，巴士需在半路掉頭，事件擾攘逾半小時，期間居民只好步行近10分鐘到皇后山邨乘車。

東網記者收集到更多事發經過相片，發覺撞車一刻原來龍馬路的來回方向，各自都有一輛私家車違泊。彭就指，他早上在山麗苑巴士站候車時，就看到有私家車違泊，而該區不但公共交通不足，過海巴士每日只得一班來回，直出市區的車至少半小時一班，尾班車更早在晚上8時就收車，而停車位不足更是導致違泊問題愈來愈嚴重，「好多車主已經要去到名都租車位，但啲爛地場明明喺度又唔開，唔係話大爺咁要求政府乜都畀我哋，只係基本需求就夠。」

彭所言非虛，皇后山一帶居民不但乘搭公共交通工具出行困難重重，即使有私家車代步，或需要駕駛輕型貨車餬口的居民，同樣面對停車位不足的問題。原本去年開放，提供近100個停車位的布格仔村停車場，由年中開始荒廢，令鋪有石屎，劃好停車格的大型停車場一直養草。至於馬料水新村對出的另一個大型爛地停車場，近月亦因收地興建私樓而停運，亦導致過百架車無處可泊，加劇了龍馬路一帶的違泊情況。東網正就事件向房屋署及運輸署查詢。