熱水燙傷女童前男警認虐兒　早前因逼兒子看色情影片自瀆判囚

48歲被革職的前男警，因逼兒子同看色情影片自瀆，被判囚4年，另外又因用不同藉口騙取姨仔等逾107萬港元，被控25項欺詐等罪，最終兩案共判監5年8個月。不過該名前警員原來又另涉及一宗虐兒案，沒有妥善照顧女友的5歲女兒，以熱水燙傷女童，而與女友同被捕。該被告今（20日）於區院承認1項虐兒罪，其女友則否認控罪，法官決定先等候前警員女友的案件審結，並押後判刑至10月17日處理。

案中兩名被告分別是F.S.L.（男、49歲）及W.N.M.（女、33歲），2人同被控1項虐兒罪、男被告獨自被控1項有意圖傷人罪，作為交替控罪的虐兒罪及另1項虐兒罪。女被告否認控罪，男被告則只承認作為交替控罪的虐兒罪，其餘兩罪則獲准於法庭存檔。控方強調雖然男被告承認虐兒罪，但控方接納其認罪的基礎是他有意圖行事。辯方求情時則指男被告當時不知水溫有多熱，而且案發只屬短時間，但法官指被告於當時已居於該處約4個月，故應很清楚洗手間的設備。

男被告承認的案情指，事主X於2014年出生，是女被告的女兒。男女被告於2019年12月成為情侶，2人與X自2020年1月起同住於北角某單位。同年5月某日，女被告替X洗澡期間離開浴室接電話，男被告突走進浴室，並以花灑開熱水淋向X，並燙傷X的右半邊身皮膚致脫皮，X尖叫並要求男被告停手，他卻沒有停手。女被告及後進入浴室並將水温調低。X的軀幹、大腿和手臂嚴重燙傷，但男被告只買藥膏並替X塗抹了1星期。X於2020年7月6日，被送往伊利沙伯醫院接受治療，並發現其右臉、頸、肩等有燙傷且復原進度不佳，傷口亦受到金黃葡萄球菌感染。X最終在留院10後才出院。男被告在同年11月16日被捕，並在他的手機內發現3張拍攝到X傷勢的照片。

案件編號：DCCC 355/2022