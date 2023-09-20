恒莆新苑過渡屋滲水發霉　房屋局：涉219個單位　58伙較嚴重

多個過渡性房屋項目陸續建成，並接受市民申請。其中由新界社團聯會社會服務基金營運，位於錦田錦匯路的過渡性房屋項目恒莆新苑，近日網上有多張圖片瘋傳，顯示其多個單位嚴重漏水，猶如「水舞間」，牆身亦嚴重發霉，電線槽更疑似出現鏽漬。房屋局證實事件，並指項目內多達219個單位受滲漏影響。

網傳多張圖片，顯示恒莆新苑多個單位出現漏水情況，並指有關情況經已持續數月，包括單位大門的門框不斷滴水，地上亦有大灘積水，天花及牆壁更嚴重發霉、變黑；地腳線剝落，疑似電線槽位置及大門邊底部，分別已浸至生鏽及霉爛，而走廊牆身亦不斷有水流下，甚至連天台的防水亦「散曬、爛曬」，每逢大雨，單位會再次漏水。

新社聯執行董事兼過渡性房屋計劃主席呂堅對承建商在工序期間，未能確保證組件沒有出現滲水表示失望，但承認早在4月已發現單位在防雨水方面做得不足，而單位大門位處大樓的走廊，亦不具防水設計，因而令部份早期興建的單位出現滲漏，致單位內部發霉。他指，滲漏單位有約50個，且發霉情況較嚴重，已要求承建商全面更換，強調不會影響到工程合約期，承建商已加聘人手處理，以及承擔相關費用。他亦相信，滲漏單位在全數更換相關組件後，對市民日後入住不會造成影響。

房屋局表示，「恒莆新苑」今年3月6日以「組裝合成」建築法裝嵌，駐地盤工程監督於4月26日發現雨水滲漏，並於即日向承建商發出地盤備忘錄，而新社聯、建築顧問和房屋局已在翌日的工作會議上，責成承建商尋找雨水滲漏原因，並提交防止滲漏方案等。至於根據建築顧問的全面檢查後發現，至今共有219個單位受雨水滲漏影響，其中58伙較為嚴重，但形容在工程期間，因天氣情況令單位出現滲漏屬於「個別事件」。

房屋局亦引述建築顧問、駐地盤工程監督及承建商的調查所得，指雨水滲漏主要涉及三大原因，分別是無妥善關上單位窗戶；單位室內大門無法承受暴雨沖擊，在未蓋好防水屋頂前，如遇到大雨進入室內走廊時，雨水會沿室內走廊牆身經門框滲入單位；以及在每個單位天花頂位置的檢視生口未有封好，或有密封玻璃膠在運輸過程中受損或變形，都會引致滲漏。