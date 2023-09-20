凍食雞肉要留神　專家指雞肉烹煮至剛熟未能完全殺死病菌

夏天天氣炎熱，醉雞、海南雞或手撕雞等非熱食雞肉菜式，或有機會被細菌感染。食物安全中心去年9月至11期間，在全港食肆收集了100個非熱食雞肉食品樣本，發現在需氧菌落計數及大腸桿菌結果中，有3個手撕雞樣本的檢測結果屬尚可；而在微生物安全檢測中，所有樣本均為滿意。中心表示， 非熟食雞肉食品的微生物質素整體令人滿意，但店員在食物製作方面仍須加強食安意識。

食安中心首席醫生 (風險評估及傳達)周楚耀指，有3個手撕雞樣本的檢測結果屬尚可，雖食用後未必會致病，惟反映該3間店舖在食物處理方面仍有不足，中心已向相關店舖作出衞生等相關建議，隨後亦再到這些店舖重複採樣，最終樣本測試結果令人滿意。周補充，為加強業界在製作非熱食雞肉食品時的衞生意識，中心製作了相關指引，協助減低風險。

食安中心科學主任 (微生物)莊梓傑表示，為保持肉質鮮嫩，不少店舖會把雞肉烹煮至剛熟，未能完全殺死所有致病菌如沙門氏菌；而煮熟的雞隻需再經人手處理程序，如斬切、手撕等，一旦店員未有遵守良好衞生規範，食物或受金黃葡萄球菌等污染。莊續指，手撕雞等菜式在奉客前通常需要冷卻，建議業界需做好時間及溫度控制，亦要保持個人及環境衞生，以減少交叉污染及細菌孳生；市民購買相關食品後亦應盡快食用，或以攝氏4度或以下冷藏。