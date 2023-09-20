銅鑼灣過渡屋10倍超額申請　已批出22戶 　料最快10月遷入

為紓緩公屋嚴重短缺的問題，政府推出過渡性房屋，吸引不少組織參與營辦。當中位於銅鑼灣由舊式大廈改建而成的過渡渡性房屋項目今日（20日）舉行開幕禮。營運機構透露該項目在7月接受申請，現以批出22戶，預計居民最快10月可以遷入。

銅鑼灣禮信及禮雲大廈的過渡性房屋項目，由聚賢薈負責營運，各單位大小為250至280呎不等，租金採用兩個計算方法分為綜援家庭單位和一般家庭，綜援家庭分為2,000至3,000港元，無申請綜援家庭租金則為入息30%。

參與項目的議員陳家珮表示，雖然過渡性房屋地方淺窄，但環境比劏房好很多，指今次為聚賢薈第二次申請到撥款，在銅鑼灣申請興建過渡性房屋，指該處交通便利。她又指項目共有26個單位，在7月初接受申請，並接獲252個申請，超額10倍，而現時已批出22戶，只逾下4個單位。

房屋局局長何永賢指過渡性房屋有賴社會支持，認為過渡性房屋簡單裝修，背後意義不簡單，相信入住項目的家庭會大大改善環境，承諾當局會致力做好過渡性房屋，再「加碼」做簡約公屋，令市民生活不一樣，希望聽到日後有成就的人，可以向佢講「好彩住過渡性房屋」才有今天的事業。