港府正研究網絡安全法　孫東：有必要加強規管

虛擬資產交易平台JPEX案轟動全港，目前至少逾1600人疑受騙近12億元。創新科技及工業局長孫東指表示，連同早前數碼港電腦系統遭黑客入侵，資料在「暗網」被公開，近日事件已敲響警鐘，隨着科技進步，本港有需要加強法律及法規方面規管。當局已就網絡安全法進行研究，社會亦要提高對網絡安全風險防範意識，共同打擊網絡犯罪。

孫東又再次形容，數碼港事件是「不幸」，已要求數碼港迅速提升防範黑客衝擊的能力和水準、聯繫所有受影響人士提供適當支援，及最重要是配合警方和獨立保安機構調查。至於管理層是否需要問責，他相信董事局會仔細考慮社會呼聲，並調整和加強管理。他重申，事件不會對本港國際中心地位造成太大影響，關鍵是發現問題後及時作出改正，不能一錯再錯。

另外，內地正展開第四批預備航天員選拔工作，並首次在港選拔載荷專家。孫透過最新進展指，本港80多名候選人經過初選、復選，目前不止一人進入定選的第三階段，當中有男有女。國家下月將派人到港，對候選人作進一步了解，期待今年內有好消息。