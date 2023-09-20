比諾幼稚園疑財困上水分校面臨拍賣　遭教育局撤銷幼教計劃資助

位於上水的比諾中英文幼稚園創校近40年，近日被指營運及財政管理未達滿意水平，遭教育局撤銷參加幼教計劃資格，今學年入讀的學生將不獲資助。同時，其位於上水中心的分校更遭入稟追討欠租，將面臨被執達吏「收樓」公開拍賣。當局曾向校監發警告信，敦促改善財務及營運狀況，惟校方則聲稱事件已「全部解決」，今日一切如常運作。

比諾中英文幼稚園現有兩所附屬學校，分別位於石湖墟龍琛路及上水中心，前者為參加幼教計劃的幼稚園。教育局向家長發信指，上周從司法機構獲悉，上水中心分校因長期欠租，遭業主委託律師追債，以及發出「財物扣押令」，要求學校在本周一前清還，否則執達吏將安排點算扣押實產，進行公開拍賣；而龍琛路分校的營運及財政管理，亦未達到當局滿意的水平，有關情況至今仍未有改善。

教育局又於上周四(14日)向該校校監發警告信，要求校方立即採取行動，交代兩校財務及未來安排，並就一旦結束營運時，在處理學生就學安排上，提交具體的應變計劃；當局同時撤銷龍琛路分校於23/24學年參加幼教計劃的資格，意味由上月15日起入讀該校的所有學生，將不獲政府資助，

校方昨日(20日)表示，已繳清相關拖欠租金，但未有透露當中涉及金額，但強調事件經已「全部解決」，稍後將發通告向家長說明，並指學校今日會如常運作。教育局則指，一直關注兩校營運及財務狀況，已敦促校方盡快改善，並提醒家長留意學校最新發展及相關安排，局方將繼續監察學校情況，與家長保持聯繫及提供協助。至於在上月15日之前入讀的學生，局方指如選擇留在原校，學生仍可獲政府資助，