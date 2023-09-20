六旬豬肉佬8年前以下體摩擦及指插7歲女兒私處　今認非禮罪候判

在肉檔任肉類切割員的父親，於8年前趁家中只有他及其7歲親生女兒時，以其陽具摩擦女兒私處約10秒；數年後他又再以手指插女兒下體。直至前年，事主向社工透露事件後報案。涉案今（20日）在區院承認兩項非禮罪，法官決定先索取被告精神報告及事主創傷報告，被告須還押至10月9日判刑。

代號Y.H.K.的62歲被告，報稱為肉檔的肉類切割員。案情指，被告和事主X的母親在2002年成為情侶，X則於2008年出生，為被告的女兒。不過約半年後，被告和X母親分手，但仍與她們同住，直到2016年被告才搬走及間中會去探望兒女。2015年11月至12月，當時家中只有7歲的X及被告在家，被告突然叫X入睡房脫掉褲子，被告則坐到X身旁，其後脫褲及把X推倒在床上，拉下X的內褲，再用陽具摩擦X私處約10秒，被告要求X不要把事件告知他人。

在上迹事件後的數年間某日，X與胞兄及被告坐在梳化上，當時X蓋着被子，被告其後要求蓋被，X感覺到被告的右手在被子下伸進她短褲觸摸私處約兩分鐘，其後被告以手指插X的下體約10秒，X踢被告數下後他才縮手。直至2021年10月25日，X的學校社工得知X沒有上學和回家遂聯絡X，X透露數年前遭父親性侵，事件最終報案，被告於同年12月13日被捕並保持緘默。辯方求情時指被告有悔意，案發時因工作近30年的肉檔倒閉，加上被告另一名女兒患有精神病等，他因經濟和精神壓力而犯案。

案件編號：DCCC 1024/2022