政Whats噏：名校宣佈停辦　朱國強：震撼教育界

創校64年嘅老牌名校玫瑰崗中學日前宣布停辦，消息震驚教育界。本身係小學校長嘅教育界議員朱國強，形容有關辦學團體嘅決定係「自殺」，十分關注該校學生面對巨變而產生情緒問題。立法會教育事務委員會主席梁美芬，就認為殺校勢必對師生帶來負面影響，教育局應該幫手制訂相關事件嘅處理指引，於可行范圍內為受影響嘅師生提供最大嘅幫助。

朱國強喺社交平台貼文，話剛過去嘅周未，佢同學校團隊會面以了解情況。佢話玫瑰崗中學收生理想，環境設備比不少學校優勝，加上六十多年嘅辦學歷程，一點一滴積累嘅豐厚經驗，種族共融嘅校園文化，都係難能可貴。然而停辦嘅決定，該校寶貴嘅教育資產恐怕喺辦團嘅商業考慮下，即將支離破碎。佢話開學無幾耐，該校師生就面對學校停辦嘅巨變，朱國強話得知唔少學生都出現嚴重情緒問題，令人非常痛心，佢建議校方啟動危機應對機制，並要求教育局派員支援，盡快介入為學生提供足夠支援同輔導。

對於辦學團體道明會，為咗將私立嘅小學部及幼稚園易手，以及將校舍「交吉」畀接手辦團，從而將沒有收生問題嘅中學停辦，朱國強指今次事件正好反映辦學團體將教育視為生意。朱國強又質疑，辦學團體關心嘅係學生嘅前途，抑或只有錢途？佢話好想知道答案咁話。

梁美芬就指，本港學齡人數持續下滑，縮班殺校已成無可避免嘅趨勢。但對於師生而言，殺校勢必帶來負面影響，畢竟玫瑰崗中學停辦嘅消息太過於突然，讓人毫無心理準備，加上玫瑰崗中學校長同辦學團體各執一詞。梁美芬認為辦學團體既要充分諮詢持份者意見，教育局亦應該制訂相關處理指引，及早為高危嘅學校於過渡期做好準備，並於可行范圍內為受影響嘅師生提供最大嘅幫助、及維護利益，例如學校同政府，需要為中學教職員工同學生提供諮詢輔導服務，以確保未成年嘅學生喺情緒上唔會有太大波動。