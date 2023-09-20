搗跨境假證集團拘14人　主腦任職電訊公司　疑盜客戶資料犯案

自電話卡實名登記制度實施以來，持續有人在網上兜售來歷不明的實名登記電話卡、其他假證件及假文件， 包括香港身份證、中國居民身份證、回鄉卡、銀行月結單和水電煤月結單等。由於相關文件可能盜用市民的個人資料，亦牽涉製造內地部門的非法證件等，本港和內地執法部門高度關注情況，密切合作追查源頭，至本周一(18日)起一連3日同步採取執法行動。在香港方面，人員以「偽造文件」、「串謀偽造文件」及「詐騙」等罪拘捕主腦等10名男子(15至50歲)；內地執法部門則分別在深圳及湖南拘捕3男1女(33至57歲)，並搗破該集團操控的深圳假證工場。

調查顯示，今次瓦解的集團受黑社會操控，成員會不定期於網上平台發放廣告招攬生意，當中標榜提供「一條龍」服務，只需一個價錢，就能夠獲得已登記的電話卡和一些「客製化」的文件或證件，從而吸引有意圖詐騙或洗黑錢的不法分子下單。

為打擊該集團，自今年7月至9月，本地執法部門多次派員喬裝買家光顧，得悉集團主腦是一名居於深圳的31歲香港人，今年3月開始成為電訊服務商的職員，經進一步調查後，再查出該集團是跨境運作，成員會在收到訂單後通知主腦，主腦便會以傀儡或盜取得來的資料，為顧客草擬假證和假文件的內容，當中亦不排除主腦利用職務之便，直接盜用電訊服務商的客戶資料。

為降低成本及增加執法人員的偵查難度，主腦會安排在內地製造假文件及證件，待成員製成後寄回主腦手中，他再將之帶返香港，繼而通過其電訊服務商職員身份，使用相關假資料和證件為電話卡作實名認證，然後僱用黑幫成員派發予買家。另外，主腦會將不法分子的電話卡以月費計劃「上台」，藉此賺取更多的佣金，亦會僱用青少年「派貨」，當中年紀最小的人士只有15歲，而報酬則視乎訂單而定。至於各種假文件的價格會因應買家需求調整，集團甚至曾經推出6,000港元組合優惠，光顧者可以獲得1張虛假身份證、3張已實名上台的電話卡及1張報失身份證的證明書。

除了主腦外，人員同時鎖定其他9名成員的身份，當中有協助安排派貨工作的骨幹分子，亦有負責交收的跑腿，他們本身均與主腦相識，部分是來自同一黑幫。雖然集團製成的證件像真度不算高，但主腦往往能透過其職業協助申請電話卡。行動中，人員檢獲一批電話卡及假證件，有部分電話卡已經成功用虛假資料作登記，並在主腦任職的電訊商成功上台，執法部門正與相關電訊商聯絡，並調查有多少客戶資料被盜用，據悉當中牽涉的人數可能不少。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。