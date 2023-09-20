涉將軍澳示威私了便衣警　2被告暴動禁錮及傷人罪成

2019年10月有市民在將軍澳堵路示威，期間2名便衣執法人員被認出，遭包圍及「私了」。6名懷疑與案有關的人士，包括1名事發時年僅13歲的少年，分別被控暴動、非法禁錮、傷人等罪。當中4人早前已認罪，其餘2人不認罪開始受審。經審訊後區院法官李俊文今（20日）裁定除其中1人的使用蒙面物品罪脫罪外，其餘所有控罪均罪成。法官決定將該2人的判刑與認罪的4名被告一同於10月9日處理。

須接受審訊的被告分別為盧嘉欣（女，24歲）及雷藝佳 （男，26歲，電腦程式員）。2人同面對非法禁錮罪，雷另被控傷人、暴動及使用蒙面物品罪，盧另被控非法集結及使用蒙面物品罪，兩人均否認所有控罪。法官裁決指，當時事主確遭非法禁錮、該處亦有非法集結及暴動發生。女被告方面，辯方指她只是作為「和事佬」調停事件，但法官從片段拍到她當時的說話及與其他示威者的互動，認為她與示威者屬一夥必然知道該處有非法禁錮及非法集結，且是有意圖加入，故該兩罪罪成。但她於片段的大部份時間均拉下口罩，不符合控罪指為避免身份被認出而戴口罩原素，故該罪罪脫；男被告方面，法官認同片段中拍到有參與禁錮、傷人及暴動的戴口罩男子就是該男被告，故裁定4罪罪成。

控方案情指2019年10月13日夜晚，1名執法人員在將軍澳唐俊街一帶便衣執勤，見到有示威者堵路放火，遂從旁觀察。期間他遭示威者包圍，質疑他是執法人員。當時群情洶湧，有人叫他除口罩，有人欲搶其袋。另1名執法人員嘗試拯救同袍，結果同樣遇襲。2名事主身體多處受傷，需送院治理。控方指兩名被告均有份阻止人員離開，雷有份參與襲擊人員，2人亦有戴上口罩。

案件編號：DCCC 431-433/2020，DCCC 442-443/2020