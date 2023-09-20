搗破兩宗販毒案拘4人　檢2400萬元貨

香港海關搗破兩宗販毒案，檢獲約43公斤各類毒品，市值約2,400萬港元，並拘捕4名涉案本地男子。本周一（18日），海關深圳灣貨物組人員，根據風險評計查驗一件由德國運港、報稱為層架的貨物，在貨物中檢獲約32公斤懷疑氯胺酮(K仔)，市值約1,700萬港元。海關毒品調查科接手跟進案件，根據收貨人地址迅速鎖定一個位於油塘的物流倉庫。

昨日(19日)關員進行監控遞送行動，以「涉嫌販運危險藥物」罪，拘捕一名收貨的41歲倉庫男負責人。經初步調查，相信該批貨物會擺放在倉庫內等待貨主提貨。昨日傍晚時分，2名男子到倉庫提貨後，將貨物搬上一輛客貨車離去。其後，客貨車抵達土瓜灣一個凍肉倉庫，該2名男子即落車擬將貨物搬入凍倉，關員見時機成熟上前拘捕該2名分別38及25歲男子，二人分別報稱倉務員及地盤工人。

關員跟進調查後，今日(20日)再鎖定3件由丹麥運港、報稱藍牙音箱的空運郵包，再於該3件貨物中起出約9公斤懷疑氯胺酮，市值約480萬港元。被捕的41歲男子已獲准保釋候查，38及25歲被捕男子則仍被扣查，海關不排除稍後以涉嫌「販運危險藥物」罪名起訴二人。

海關表示，案中販毒集團將毒品藏於價值相對低的貨物之中，並利用工廈貨倉儲存毒品，等候時機成熟才提取毒品，再進行包裝和分銷。由於工廈人流較多，經常有人搬運貨物，毒販以為可利用這種環境掩人耳目，逃避海關人員的偵查。

另外，昨日(19日)關員在藍田執法掃毒巡查，在一個公屋附近截查一名19歲可疑青年，在其攜帶的一個紙袋內檢獲約1.1公斤懷疑可卡因，遂將他拘捕。關員又把他押返上址一個公屋單位搜查，再於屋內搜出1公斤懷疑海洛英、100克懷疑霹靂可卡因、45克懷疑氯胺酮及3克懷疑大麻花，價值約220萬港元。被捕青年報稱無業，相信利用該公屋單位作儲存、包裝、然後分銷毒品，從中收取報酬。該批毒品相信供應東九龍區的娛樂場所，被捕青年稍後將被被訴。