政Whats噏：發展海濱　謝偉銓獻計

政府近年大力發展海濱。立法會「研究與海濱相關的政策事宜小組委員會」今日(20日)就坐船視察港島北岸。事後，委員會主席謝偉銓(Tony)認為中環海濱政策有調整嘅空間，呼籲要「多做推動，唔能夠坐喺度等」之餘，仲向政府獻計添。

Tony話趁住今日和日麗，佢聯同一班議員同相關政府官員，視察多個位於香港島嘅海濱發展項目，包括中環新海濱、灣仔北渡輪碼頭畔主題區同水上運動及康樂主題區、北角東岸公園主題區等。Tony覺得中環海濱營運有唔少嘅改進空間，譬如作為香港地標之一嘅中環摩天輪，其租約只有2至3年未免太短，會妨礙營運商長遠投入、繼而影響發展。佢建議將租約年期延長到7年，等營運商有信心大手投入，做多啲嘢。佢又提議不妨試下喺摩天輪附近起啲兒童設施，等小朋友有得玩下咁。

摩天倫之外，Tony認為推動中環海濱一事，政府宜有相應計劃「要多做推動，唔能夠坐喺度等」，事關中環海濱一帶有好多空地，有時會出租畀人舉辦活動，但無活動嘅時候會丟空喺度。佢認為要避免長期閒置，政府需主動向外界招手，仲要因應時間制定唔同嘅計劃，同時都要做好對外宣傳，等市民同遊客知有咩活動舉行。