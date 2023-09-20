文化體育及旅遊局開會　預備迎十一長假

文化體育及旅遊局今(20日)召開會議，由文化體育及旅遊局局長楊潤雄主持，跟進各部門十一長假接待訪港旅客預備工作。相關部門屆時會在各口岸加強人手，協調運輸及通關服務，包括人流管理、增加旅遊巴泊位及加密交通班次等安排。

楊潤雄稱，政府會密切留意十一長假期間旅客訪港情況，因應實際情況加強協調，各部門及相關機構亦會積極配合和協助。他提到，由於是次十一長假正值中秋，香港多處均有大型活動，各相關政府部門及業界會更注重人流管制疏導，為旅客體驗提供保障。

此外，多區民政事務處會密切留意十一長假期間區內旅客人流情況，並因應實際情況加強相關地點的管理；各主要旅遊景點亦會作出人流控制安排。

旅監局則提醒負責接待相關內地入境旅行團的旅行代理商應盡量分散入境時間，同時敦促接待內地訪港旅行團的旅行代理商、店舖和餐廳等，採取適當措施，有秩序地管理旅客和旅遊巴士。為保障入境旅行團旅客的權益，旅監局會在十一長假期間會加派人手巡查入境旅行團註冊商店較多的地區，以及向旅客和導遊提供協助，並會加強執法。