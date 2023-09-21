研究證園藝治療可助認知障礙患者延緩病情　快樂指數升近一成半

每年的9月21日是「世界認知障礙症日」，近年社會各界研究如何協助患者延緩病情外，亦愈來愈關注如何紓緩其照顧者的情緒壓力。有機構聯同大學進行研究，初步證實認知障礙症患者與照顧者，在家進行具園藝治療效果的種植活動後，患者的行為及心理症狀得以延緩，照顧者的困擾程度亦大幅減少近四成；雙方的快樂指數亦增加，改善了關係。機構指，研究結果對社福機構制定支援認知障礙症人士的服務，有很大參考價值。

香港基督教女青年會聯同香港理工大學護理學系於去年8月至12月進行研究，邀請共30對認知障礙症患者和照顧者參加。照顧者需先學習3節基本的園藝活動訓練，然後在家與認知障礙症患者，以水耕種植機一起栽種作物；每個作物的種植周期平均約28天。結果發現，患者和照顧者於參與活動兩個月後，快樂指數均明顯上升，認知障礙症患者的快樂指數上升近一成半，且他們的心理及行為症狀（BPSD）減少近四分一；照顧者的困擾程度也減少近四成。行為及心理症狀見於90%以上的認知障礙症患者，行為症狀例如重複問題、不斷收藏物品、暴力行為；心理症狀則包括憂鬱、妄想、幻覺、幻聽等。

陳氏夫婦是其中兩位研究參加者，73歲的陳先生於2020年確診輕度認知障礙症，並有短期記憶欠佳、詞不達意等症狀，由66歲的陳太照顧。他們於去年疫情期間參與研究，在家以水耕種植機栽種櫻桃、蘿蔔及白菜仔。陳太表示，在家種植是很好的精神寄託，每天看到植物長大，感到開心和積極，到收成時，更有成就感。她認為，園藝活動有助延緩丈夫的認知障礙症狀，改善情緒及培養責任心。女青耆年服務部總主任韓慕琼指，研究結果有助社福機構制定支援認知障礙症人士的服務。