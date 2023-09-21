零售管理協會推晚間消費優惠　消費滿$200獲電子優惠券　

政府着力推動夜經濟，公布一系列活動冀帶動消費，惟活動開展後不似預期，有商場晚上直播足球比賽，僅數名市民觀看。零售管理協會為配合夜經濟活動，公布推出優惠計劃，消費者在本月29日至11月30日期間，在晚上8時至凌晨3時，每次線下消費滿200港元，並透過指定電子消費平台付款，會獲發有效期一星期的手機獎賞短訊或電子優惠券，期間消費者可以在全日任何營業時段，到參與活動的零售店舖或食肆使用優惠。

零售管理協會主謝邱安儀在一個電台節目指，業界早前擔心要配合夜經濟活動就要延長營業時間，在人手安排上存在困難，但認為推動夜經濟也是好事，認為可獎賞夜間消費市民，他們到參與商戶取優惠，日間夜間也可取優惠，令不能延長營業商戶也可參與。她指，要求參與計劃的消費者要使用電子支付平台，因為可幫助辨認出夜間消費者，4個參與政府消費券計劃的平台，暫時Tap & Go及AlipayHK參與零售管理協會的推廣計劃。參與的商戶涵蓋不同種類，提供的優惠也不同，例如提供折扣、回贈或禮品，相信商戶會出盡方法。

對於十一假期市道， 謝邱安儀就指，由於去年同期訪港旅客是零，在超低基數下，今年通關後旅客一定較去年上升，她十一假期市道審慎樂觀，始終本地消費市場比較疲弱，港人北上消費及外遊消費仍較強，預計10月零售業總額維持低雙位數增長。