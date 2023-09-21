批本港海濱商業發展落後　吳永順倡引入短期租約促成高增值活動

政府計劃在海濱大搞夜市，發展夜經濟。海濱事務委員會主席吳永順認為，本港對比悉尼和新加坡等海港城市，海濱商業發展明顯落後，而近年爭取在海濱引入短期租約時，私人管理會有更大空間舉辦不同活動，期望當局思考如何促成海濱高增值的商業活動。

政府計劃今個月底起，每逢周末在灣仔、卑路乍灣和觀塘3個海濱舉辦市集，包括小賣攤位、表演和文創活動等。吳永順直認有份提議將海濱作為夜經濟的活動選址，他表示本港對比其他海港城市，即使維港景觀得天獨厚，但海濱商業發展遲了20年，政府過往以公園管理模式對待海濱發展，例如過往行政程序導致拖長了海濱接駁工程，會限制其潛力，無法增增添活力。

吳永順又指，在海濱引入短期租約，例如現時的中環海濱活動空間，私人管理下反而創意更多，可舉辦演唱會、藝術節等，甚至有上月的潑水音樂節。他期望政府可多思考如何促成高增值商業活動，不應浪費維港潛力。對於以往在海濱公共空間引入商業元素或會被批是「公地私用」，吳就認為近年愈來愈多海濱空間開放，市民想法已有改變，應讓市民用海濱用得開心，同時需要提供更多設施和選擇。