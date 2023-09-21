《基層醫療指南》10.6落閘　限載列醫生參與長者醫療券等計劃

為配合基層醫療健康服務發展，港府今日(21日)宣布，多項獲資助的基層醫療健康計劃將於10月6日起，只容許已加入《基層醫療指南》的醫生參與，換言之，有關醫生必須加入指南，才可繼續為其病人提供包括長者醫療券計劃、大腸癌篩查計劃及普通科門診公私營協作計劃。為讓醫生及其病人適應新規定，當局將設2個月的寬限期。截至8月底，共有3,337名醫生載列於上述指南。

政府續指，現時獲資助的疫苗資助計劃、院舍防疫注射計劃、地區康健中心服務，以及今年第4季推出的慢性疾病共同治理先導計劃，已規定只有已加入指南的醫生方可參與，而《基層醫療健康藍圖》亦提出要求所有提供基層醫療健康服務的醫療專業人員必須登記加入有關指南。

當局將相關規定擴展至所有政府資助的基層醫療健康計劃，即同時涵蓋長者醫療券計劃、大腸癌篩查計劃及普通科門診公私營協作計劃，統一各個資助計劃的安排，確保已參與資助計劃的醫生均有參與適用於其專業的延續醫學教育，提升基層醫療健康服務的質素保證。長遠而言，政府會將這項規定的適用範圍陸續擴展至其他基層醫療服務提供者。

另外，港府自今年3月起一直通過不同渠道，通知參與長者醫療券計劃、大腸癌篩查計劃和普通科門診公私營協作計劃的醫生有關新安排的詳情，並協助他們登記加入指南。在2個月的寬限期過後，即12月6日及其後，仍未載列於指南的醫生將不能繼續參與該3項資助計劃，其病人亦會因此不能享用相關資助服務。