當局巡查45間大閘蟹零售店　暫未發現違法

又到大閘蟹當造的季節。海關與食物環境衞生署自上周五（15日）展開聯合執法行動，於各區大閘蟹零售點進行巡查，以確保市面上出售的大閘蟹符合相關的法例規定及要求，保障消費者權益和食物安全。行動至今，兩個部門的人員已巡查45間大閘蟹零售店，暫時並未發現任何違法情況，有關聯合執法行動將會繼續進行。

海關和食環署食物安全中心及環境衞生部人員除了監察大閘蟹的售賣情況外，在巡查時亦會查核大閘蟹的來源證明文件及衞生證明書，確保該零售店舖出售的大閘蟹適合供人食用，以及符合《商品說明條例》、《食物安全條例》及《公眾衞生及市政條例》的規定。而海關人員除了在市面巡查，亦利用大數據系統進行分析，對售賣大閘蟹的網店進行核實。

海關提醒商戶，不能將虛假商品說明應用於任何貨品或服務；或供應或要約供應已應用虛假商品說明的貨品或服務。海關及食環署提醒業界，切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹；而消費者亦應光顧信譽良好及領有食環署簽發的介貝類水產動物售賣許可證或相關書面准許的商戶。市民若購入懷疑虛報產地的大閘蟹，可向海關舉報；若懷疑有經營者沒有持有相關許可證或准許出售大閘蟹或出售沒有衞生證明書的大閘蟹，可向食環署舉報。