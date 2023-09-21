涉小西灣巴士站毆打男子　休班警表證成立10.12裁決

一名入職25年的休班男警，今年1月被指在港島小西灣巴士站大吵大鬧，聲大夾惡地向一名車長自稱遺失手機，堅持要對方幫忙尋找，期間更涉嫌向車長拳打腳踢，甚至將車長壓在枱上。涉案男警否認襲擊致造成實際身體傷害罪，案件今日(21日)在東區裁判法院續審。裁判官裁定控罪表證成立，被告不自辯也不傳辯方證人，法庭押後至10月12日裁決，被告續准保釋。

48歲被告劉驍璋，現已停職，控罪書上沒有報稱職業。他被控於2023年1月8日，在小西灣(藍灣半島)巴士總站城巴員工休息室內襲擊郭福基。辯方結案陳詞指，本案為單對單案件，法庭應考慮事主證供是否可信。事主案發後稱遭被告拉入休息室，過程中跌在地上受傷，但現場所攝得的片段並無如此畫面。

辯方續指，事實上，事主在庭上的證供，和現場所指稱的情況截然不同，反問如果被告真有毆打事主，事主傷勢會否如此簡單？為何被告頸部有明顯傷痕？另外，被告1998年加入做警察，曾受嘉許，法庭裁決時應考慮被告良好品格。裁判官提到，片段確實看到被告曾在休息室外拉扯事主背囊，問辯方有沒有陳詞。辯方說，控罪指控的是休息室內發生的事，又謂即使事件可疑，本案證據不足以把被告定罪。

案件編號：ESCC760/2023