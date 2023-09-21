傳夜繽紛市集9.27起假灣仔海濱 　為期16日設大排檔及音樂表演

港府近日推出「香港夜繽紛」連串活動刺激經濟，本月底至11月底，每逢周末在三個海濱場地，包括灣仔、堅尼地城及觀塘海濱設市集，大部分開放時間為下午至深夜。有消息指，本月27日起會先在灣仔海濱設立市集，現場將設有大排檔攤位、音樂表演、無人機表演及電影播放等，暫定為期16日。而在堅尼地城及觀塘的市集，則會在中秋節開始，有攤位遊戲及音樂表演等。

據稱，海濱市集名為「海濱大笪地」，是「香港夜繽紛」的「打頭陣」活動之一，先在灣仔海濱水上運動及康樂主題區舉行，場館開放時間為下午3時至凌晨12時，美食區的開放時間則為傍晚6時至晚上11時。場地至少可提供30個手信攤位，可售賣香港獨有手信；另可提供25個熟食攤位，售賣傳統港式食物。

另外，在海旁設置大排檔，可提供至少35張枱，以重塑舊式大排檔情懷。現場亦將有經典本港電影播放，包括「秋天的童話」等。而在特定日子，包括市集開放的首3天、即下周三至五(27至29日)，晚上8時，會有近千隻無人機表演，希望能吸引市民在維港兩岸觀賞。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，市集要有本港元素方可吸引本港市民，若能營造到氣氛及人山人海，兼具備本土情懷和特色，亦能吸引旅客。 他又指，因應中秋及十一假期，他亦籌辦了本地團，將在下午開始，當吃過晚飯後，再到市集遊玩，希望能吸引約1千人參加。