比諾幼稚園一負責人涉偽造公函誤導家長　被捕後獲保釋後查

位於上水的比諾中英文幼稚園，被指營運和財務管理未達滿意水平，遭教育局撤銷參加幼稚園教育計劃的資格；其分校亦被指欠租，遭到入稟追討。執法部門拘捕幼稚園一名負責人，涉嫌偽造公函誤導家長，獲准保釋，下月底須向部門報到。消息指，被捕女子是比諾幼稚園校監。

位於石湖墟的比諾幼稚園分校，今早如常營運，校方在門外貼出告示，指學校多年來為學生謀福祉、以學習為首要，批評傳媒胡亂報道，誤導信息，強調會保留追究權利。有家長表示，已為子女交學費，但學校沒有派書，擔心學校突然結業，子女會無書讀；亦有家長透露，打算為子女轉校，並會就讀至本月，要求退還學費。

校方早前向家長發信，指股東已交回租金，業主不再作追討，並已通知當局，爭取下學年報讀的新生能繼續接受資助。校方解釋，新冠疫情影響學校運作，又有部分學生停交學費，加上出生率下降，收生不足，形容學校早前欠租是迫不得已。

執法部門日前接獲舉報，指一名幼稚園負責人涉嫌曾修改一封轉發予家長的公函，以圖誤導家長，其後以涉嫌「偽造文件」，拘捕一名66歲張姓女子，並到上水及柴灣3間幼稚園搜證，期間檢走多部電腦。她現獲准保釋候查，須於10月下旬報到。