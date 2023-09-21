政總暴動罪成判囚30個月　女子申上訴許可被拒

2019年9月29日的港島遊行後發生警民衝突，事後有96人被控參與暴動罪，及被分拆多宗案件處理。其中一案9名涉案被控暴動的男女早前於區域法院審訊，當中6人認罪，餘下3人不認罪，經審訊後被裁定暴動罪成，判囚30至60個月。判囚30個月女被告不服定罪，向上訴庭申請上訴許可。上訴庭法官彭偉昌今（21日）經開庭後，認為上訴方的理據屬憑空搭建，無實質內容，且無合理成功機會，故駁回申請。

作出上訴的女上訴人黃韻思，被控於2019年9月29日，在金鐘政府總部外一帶連同其他人一同參與暴動。上訴方陳詞期間，法官彭偉昌已表明，原審法官不接納上訴人說法「我推翻唔到，無乜可能囉」。彭官指正常守法市民，均不會選擇留在現場，而上訴人去現場前亦知悉該處情況。上訴人稱到達後見不到及聽不到暴力情況，但彭官指他亦不信立此說法「點會唔知前面打到亂哂龍」。上訴方指原審法官認為上訴人到現場目的是參與暴動屬錯誤，但彭官指原審法官雖有接納上訴人到場是順道錄音，但指其主要目的是參與暴動並無不妥，故拒絕其上訴許可申請。

控方案情指，當日有大量示威者聚集於銅鑼灣崇光百貨外，並遊行往政總外一帶。及後，有數百名示威者於政總外的夏慤道堵路，並與執法人員對峙。最遲於當日下午4時許，政總外便發生暴動，有示威者向政總投擲汽油彈及磚頭等硬物，亦有人以巨型橡筋充當投射器向政總擲物。包括本案上訴人在內的多名人士於政總一帶被捕。上訴人自辯時曾解釋她當日到現場是作「田野錄音」，認為現場環境安全，並不知道政總一帶有激烈衝突。

案件編號：CACC 1/2023