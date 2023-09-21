香港去年虐兒案創歷年新高　救助兒童會促盡快立法強制舉報

香港去年新登記的虐兒個案高達1,439宗，創歷年新高。香港救助兒童會早前委託中大進行民意調查，結果發現只有23%受訪者會在目擊潛在虐兒個案時採取行動。隨着《強制舉報虐待兒童條例草案》提交給立法會審議，機構期望政府能盡快立法，以免更多正身處虐待風險的兒童受害。

香港救助兒童會總幹事司徒恩今日(21日)表示，調查反映市民認知與行動的落差，政府立法行動有助以身作則，向公眾傳遞及早發現潛在虐兒個案的強烈決心，並舉例全球已有65個國家採取全面禁止體罰措施，認為本港應該盡快實施。

而香港心理學會輔導心理學部主席鍾艷紅指出，虐兒是成年人為滿足一己私慾的暴力行為，不止會傷害兒童身體，更對他們的長遠發展造成影響，社會絕不能容忍，並舉例外國數據顯示，相關法律訂立後，體罰數字有所回落，認為強制舉報虐兒有盡快立法的必要。

鍾續指，要發現虐兒個案有一定難度，很多受虐兒童亦習慣把真實感受隱藏起來，除非身體有明顯創傷，否則就算是有經驗的教育工作者，也需要長時間的溝通和了解才能發現問題，故她認為宣傳教育是最重要一環，期望政府增撥更多資源，展開地區教育及宣傳工作，以及開辦正向管教工作坊等，培訓業界盡早識別和介入虐兒童個案。