打擊電騙及洗黑錢拘23男女　42人中計被騙560萬元　逾半為長者

今年上半年，執法部門一共接獲1,579宗電話騙案舉報，對比去年同期的786宗增加1倍，並且仍然有持續上升的趨勢。有見及此，黃大仙區執法部門在本月1日至20日展開代號「光影」的打擊行動，期間偵破42宗發生於全港多區的電話騙案，當中涉及騙款超過560萬港元，並以涉嫌「洗黑錢」、「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」拘捕21男2女 (15至72歲)，他們分別報稱倉務員、裝修工人、廚師及退休人士，當中有12人相信是傀儡戶口持有人，7人疑為詐騙電話號碼持有人，3人懷疑負責向受害人收取騙款；受害者包括20男22女(22至88歲)，其中逾半是60歲或以上長者，主要墮入「猜猜我是誰」騙局，損失金額由2,000港元至136萬港元不等。

調查人員表示，自實施電話卡實名登記制後，詐騙集團不再能夠以不記名電話卡進行電騙，轉而開始透過盜竊他人身份證，或在網上發出虛假招聘廣告，吸引一些求職者主動聯絡他們，從中套取資料。據悉，騙徒會以聘用求職者為由，要求他們使用即時通訊軟件傳送身份證副本，聲稱用作登記僱傭紀錄，繼而利用相關資料登記電話卡作行騙用途，例如假扮親屬致電受害人，以需要保釋金、財政困難等不同理由索取數萬港元金錢，之後相約到指定地點交收，或直接派人上門收款，甚至指示受害人將款項轉帳到傀儡戶口。

人員續指，最近亦出現較新式的電騙手法，其中一個例子是，騙徒會假扮受害人公司的同事，來電要求他向一間虛構公司代買產品及暫時墊支貨款，同時提供銀行戶口號碼供其轉帳。收到匯款後，騙徒隨即失聯，受害人直至查詢真正的公司同事才知道中計。另一個例子，騙徒會假扮受害人的上司，聲稱需要小額金錢應急，要求受害人使用附近的櫃員機轉帳。受害人在櫃員機登入自己的帳戶，再輸入騙徒所指的戶口號碼後，櫃員機會進入輸入轉帳金額的畫面，此時，騙徒會聲稱受害人需要再輸入另一組「34567」的密碼才能轉帳，受害人在半信半疑下依言而行，結果變成匯走相關數值的款項，招致損失。