去年6月九龍及新界多處塗鴉 3人各被判160至200小時社服令

去年6月3日至4日，3男女涉嫌於新界九龍多處地方，在公共服務設施噴上「六四」字樣。3人早前共承認8項刑事毀壞罪，今（21日）在西九龍裁判法院被判接受160至200小時社會服務令。

3名被告同樣是22歲，他們分別是楊源碩（男，舞台工人）、吳嘉倩（女，舞台工人）及陳鈺喬（女，售貨員）。其中楊及吳是情侶關係。楊被判200小時社服令；吳及陳則同判160小時社服令。

8項控罪指，3人於2022年6月4日，分別在九龍石硤尾街、鴨寮街、黃竹街、荔枝角道、上海街、砵蘭街、咸美頓街、彌敦道、豉油街及花園街附近損壞他人財產，即5個電源箱、1部偵速攝錄機、2個停車收費錶、3支燈柱、2個郵箱、2支交通燈柱及2個垃圾桶。案情顯示，執法部門在2022年6月3日至4日，發現多處被噴上「六四」字眼，調查後發現各被告曾在凌晨時份，手持噴漆及用模具噴漆。執法部門同月先後拘捕3名被告。調查顯示，吳嘉倩曾傳訊息給楊源碩，說「我想六四前一日，噴六四噴到周街都係」。

案件編號：WKCC2520/2023