涉以虛假資料申特惠貸款473萬　4人被控串謀欺詐11月再訊

4名男子被指透過中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」，向本地銀行提交虛假資料以申請貸款，獲得款項逾473萬港元，因而被國安處拘捕。4人共同被控一項串謀欺詐罪，案件今（21日）在西九龍裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官把案押後至11月16日，等候執法部門繼續調查及索取律政司意見，當中3人獲准保釋。

4名被告依次是張昊揚（23歲，學生）、何桂鴻（40歲，餐飲從業員）、周婷婷（36歲，文員）和周子龍（48歲，商人）。控方反對張昊揚保釋，張沒有擔保申請，他因另案續還押。餘下3人獲准繼續保釋，條件包括不得離港，交出所有旅遊證件。何保釋金為1.5萬港元，周婷婷為5萬港元，周子龍為10萬港元。

控罪指，4人於2021年11月9日至2022年3月3日期間，包括首尾兩日，在香港，與徐心串謀詐騙香港上海滙豐銀行有限公司、香港按揭證券保險有限公司和/或香港特別行政區政府，在中小企業金融計畫的特殊百份百貸款擔保申請中不誠實地及虛假地表示。

Superfresh Nourishment 在2021年3月的銷售額相比於2020年1月至3月 期間的平均銷售額下降超過30%；張昊揚、何桂鴻及周婷婷自2021年10月以來一直受僱於 Superfresh Nourishment 和/或；Superfresh Nourishment 每月支出26.3萬港元作為張昊揚、何桂鴻及周婷婷的工資和強積金強制性供款；從而誘使香港上海滙豐銀行有限公司和/或香港按揭證券保險有限公司向 Superfresh Nourishment 批出中小企業金融計劃的特殊百份百貸款，總額為473.4萬港元。

案件編號：WKCC4014/2023