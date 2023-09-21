東隧上月繁忙時間車流量與三隧分流實施前相若　的士行西隧增5成

首階段「三隧分流」的「633」收費方案實施逾一個月，運輸署表示東區海底隧道在8月的繁忙時間，整體過海車流量與實施前相若，交通大致暢順，相信因為未有大幅調整私家車收費所致，又稱在劃一的士隧道費後，繁忙時間行駛西區海底隧道的的士增約50%，其他過海隧道則錄跌幅，形容「分流效果顯著」。

港府於上月2日收回西隧當日起，將西隧私家車收費降低20%至60港元，海底隧道（紅隧）、東隧收費則調整至30港元；的士收費均劃一25港元。運輸署向觀塘區議會提交文件，指「633」固定收費方案實施後，在8月的繁忙時間，整體過海車流量與實施前相若，雙向約有92,500架次，交通大致暢順並符合預期。

由於東隧的私家車收費只有輕微調整，而的士收費更維持不變，因此東隧的車流量未 有明顯變化，維持繁忙時間雙向約29,000架次。然而，在劃一的士隧道費後，的士在繁忙時間使用西隧增加約50%，紅隧和東隧的車流則分別下降約25%和4%，分流效果顯著。政府計劃今年內在3條過海隧道實施「分時段收費」，運輸署相信3隧在下一階段實施「分時段收費」後，隧道分流狀況會更明顯。