逾7成照顧者不懂處理認知障礙症　組織促加強患者居家支援

今日(21日)是「世界阿爾玆海默氏症日」，該症為一種常見的認知障礙症，大多數患者的認知能力都會逐漸衰退，最終需依靠他人照顧。有工會康齡服務社今日公布一項調查發現，有逾70%照顧者不懂處理認知障礙症，組織建議政府加強社區宣傳教育，提供準確訊息及即時協助。

為了解本港認知障礙症照顧者面對的困難和需要，康齡服務社最近以網上及實體問卷形式進行調查，共收回310份問卷，其中302人表示直系親屬中，有患上認知障礙症。結果發現，33.7%人缺乏對此病症的認識、38.6%人不知應如何跟進，以致當親屬出現失去短期記憶時，常被誤認為正常老化，令事情被淡化，以致延誤求助。

調查又發現，超過50%照顧者感到很大壓力，亦有40%人表示他們有情緒困擾；又發現有3份1受訪者希望安排患者入住安老院舍，反映若沒有適切的社區支援，有相當大比例的照顧者，被迫無奈選擇將患者送去安老院舍。現年66歲的照顧者陳生表示，2年前得知家人患有認知障礙症時，因對病情不甚了解，致面對患者情緒喜怒無常的時候，亦不懂如何處理，十分無助，而患者對於照顧者的依賴程度，更令到自己喘不到氣。

調查指出，居家支援、認知訓練，照顧者津貼及照顧技巧訓練，是受訪者認為最需要的支援。組織建議政府加強社區宣傳教育，設立資訊和支援平台，提供有關訊息及即時協助；發展社區支援網絡，為患者提供居家支援服務和認知訓練服務；提供全面的醫療服務，加強培訓醫療人員，以及提供照顧者津貼。