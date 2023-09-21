遮打集會有執法人員遇襲　3人分別判囚40至58個月

2020年1月19日有人在中環遮打花園舉行集會，期間執法人員與示威者發生衝突，有人包圍及用武器襲擊執法人員，多人被捕。當中有兩名男子分別否認暴動及串謀傷人等罪，經審訊後被裁定暴動罪成。該2人於今午（21日）連同早前已承認暴動罪的男生一同於區院接受判刑。法官張潔宜判處3人分別監禁40至58個月。法官指雖然案件並不涉及「私了」，但示威者是針對事主的執法人員身份襲擊，故增加案件嚴重性。

3名男被告分別是李旭熙（23歲，學生）、陳國榮（37歲，運輸工人）及黃家熙（21歲，學生）。李及陳均否認在長江中心發生的暴動罪，但在審訊下被裁定罪成。2人同時否認在該處發生的串謀傷人罪，但被裁定罪名不成立；陳另外承認在遮打花園發生的暴動及串謀傷人罪，黃則承認在長江中心發生的暴動罪。涉及1罪的李，法官在考慮到其年輕及沒有案底等因素後，判監58個月；涉及3罪的陳，在考慮他承認部份控罪及審訊時同意部份案情，最終判監57個月；涉及1罪的黃，在法官考慮年輕及認罪等因素後判監40個月。

控罪指首兩名被告分別於2020年1月19日在中環遮打花園及長江集團中心參與暴動，並意圖使4名執法人員及1名身份不詳人士身體受嚴重傷害而串謀非法及惡意傷害他們。黃則被控於同日同地在長江集團中心參與暴動。「民間集會團隊」前發言人劉頴匡原本亦為本案被告之一，並被控煽惑他人參與非法集結及拒絕服從警務人員命令共2罪，但於案件開審前獲不提證供起訴。

案件編號：DCCC 946-948/2020