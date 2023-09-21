海上液化天然氣接收站開幕　兩電料有助引入較平天然氣

本港海上液化天然氣接收站開幕，落成啟用後，兩電可透過接收站，引入世界各地的液化天然氣，期望增加來源下，穩定燃料供應之餘，爭取引入價格具競爭力的天然氣。

位於索罟群島以東、由兩電共同發展及興建的香港海上液化天然氣接收站於2020年動工，並於今年7月落成啟用，採用浮式儲存再氣化裝置技術，是香港首項同類設施。目前全球最大、液化天然氣儲存容量達26.3萬立方米的浮式儲存再氣化裝置船「紫荊精神號」，長期停泊在接收站，用於接收、儲存及將液化天然氣再氣化。

接收站設有2條海底輸氣管道，分別將天然氣輸送到中電龍鼓灘發電廠及港燈南丫發電廠。兩電表示，海上液化天然氣接收站啟用，令他們可直接透過船運從世界各地引入液化天然氣，提供另一個長遠供氣來源以應付香港的發電燃料需要，有助鞏固兩電的供應可靠率及議價能力，爭取引入價格具競爭力的天然氣，支持香港實踐能源轉型，令客戶及香港整體受惠。

港府則指，海上液化天然氣接收站可聯合航運發展，產生協同效應，鞏固香港作為國際航運中心的地位，又說已經成立聯合工作小組，包括積極研究利用這個新建成的接收站，為遠洋船作補給液化天然氣。