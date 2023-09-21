革職警認熱水燙傷5歲女　前女友爆被告自認「社團大佬契仔」

曾逼兒子同看色情影片自瀆及向親戚騙財，案底纍纍的被革職前男警，早前又另涉以熱水燙傷前同居女友的5歲女兒而被控。前男警昨（20日）於區院承認一項虐兒罪，前女友則否認控罪，今（21日）經審訊後被裁定表證成立。她自辯時大爆前男警經常裝神弄鬼，除自稱是執業大律師又自認是「社團大佬嘅契仔」。她又指是前男警阻止她帶女兒求醫，並叫她拍下女兒傷勢照，欲以此向業主稱是熱水爐故障致女童燙傷。

女被告W.N.M.（33歲）被控1項虐兒罪，今被法官陳廣池裁定表證成立。男被告F.S.L.（49歲）則於昨日承認虐兒罪，須還押至10月17日判刑。2人同被控於2020年5月某日，在北角某單位身為5歲女童X的看管人，而故意襲擊、虐待或忽略她。女被告自辯稱，她於2019年11月在交友程式識男被告，他當時自稱是從加拿大歸來，在香港執業的大律師。不久後2人便交往，至翌年1月2人與X同居於北角。她稱直指案發後她看新聞才知男被告是警員。

女被告稱男被告稱她被鬼纏身，會找「師公師伯」幫她淨化，故她有給錢男被告，男被告亦曾以不同藉口問她拿錢，男被告亦曾取走過她的信用卡。她又稱男被告曾稱X把食物殘渣及潤唇膏倒進洗手間渠口致淤塞，須給3萬港元作賠償。男被告亦曾向她自稱是「某社團大佬嘅契仔」。她稱當日她去聽電話後，聽到男被告稱「唔好搞水掣」其後X則叫「好熱」。她進浴室見X燙傷即開冷水替X降溫，男被告則去買藥膏等物。她指是男被告叫她不要帶X求醫，因當時她正與前夫爭X撫養權，被告稱如去醫院「唔駛旨意爭到撫養權」。她又見男被告致電聲稱是醫生的人士查詢，認為應有醫生跟進情況，故沒有帶X求醫。她當時認為男被告當大律師，知識比她高故相信他。但她坦言現時憎恨男被告，又稱過往亦曾遭他性侵。

案件編號：DCCC 335/2022