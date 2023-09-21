醫管局人手流失率回落　9名非本地培訓醫生已就職

公立醫院人手長期不足，醫院管理局近年推出各項挽留人才的措施，醫管局主席范鴻齡表示，公立醫院醫護人員的流失率開始有改善，不過幅度仍然輕微。他指過去12個月醫生流失率為6.9%，較4月底的7.1%有回落，而同期護士流失率為10.3%，亦較4月底的10.9%下跌0.6個百分點，反映過去1年醫生和護士人手均錄得正增長，目前公立醫院有近6,900名醫生，以及逾2.9萬名護士，期望趨勢可以持續。不過，每年7月是新畢業醫生及護士加入公立醫院的日子，他坦言現時人手數字不代表人手短缺問題已解決，並說：「3個月後先知實際係點。」

另外，港府推動與大灣區有更多跨境醫療銜接，約80名內地醫護早前已來港交流。范鴻齡指，未來兩地會變成雙向交流，惟本地醫護人手緊張，本港醫院的醫護往內地交流的時間無法太長，可能只能前往數周或3個月等。在環球搶人才方面，當局已接觸130位非本地培訓醫生，當中80位已簽聘書，有9人本月已開始上班，餘下10人將在未來一、兩個月到港。

范鴻齡形容，當局「搶人才」進度理想，當然愈多愈好。現時聘請的海外醫生來自世界各地，最多的是來自英國、澳洲，亦有馬來西亞、荷蘭、愛爾蘭等，大部分是在外地的港人，部分可來港任職副顧問醫生，惟大多是駐院醫生，資深的醫生較難聘請，「始終佢哋係個邊已經有自己嘅事業」，但當局會盡力尋找資深醫生。他也表示，未來會繼續派員到不同地區招聘。當局昨日亦派人手到馬來西亞舉辦招聘會，「親自帶隊成效最好，依家人才係要搶。」

聯合醫院手術室於今年2月一盞手術燈突然從天花塌下，惟手術燈承辦商事後仍數次投得醫管局合約，范鴻齡解釋，醫管局有既定的審標制度計分，而涉事承辦商計分後仍然「最高分中標」，但他坦言，事件令當局「都覺得唔妥，唔可以當無事發生。」故當局已決定在手術燈一事的索償未解決前，不再接受涉事承辦商投標。