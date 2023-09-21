年幼家貧被送養　六旬婦冀尋親佳節重聚

中秋節將至，俗語有話「人月兩團圓」。紅十字會近日接獲1宗尋人個案，查詢人為現年68歲的林瑞芬，其出生後因家貧被送養。自從鄰居同學及養父母的對話得知自己非其親生的事實後，一直對親生父母念念不忘，直至去年初終鼓起勇氣尋親，冀與失散多年的父母兄姊在佳節重聚。

林瑞芬憶述，她曾向養母求證自己是否養女，但養母表現激動，而鄰居同學更因此而受家人責罰，令她不敢再追問。及至約10歲，林在家中找到一份送帖，擬由其生父所寫，稱因家中生養眾多，故將第四女送予他人照顧，帖上亦記載了林的農曆生日及其親生父母的名字林其(別名林棋)及區麗堅。當知道自己被生父母送養，林直言感到「好淒涼，係咪真係窮到咁？」知道自己非親生後，雖與養父母有隔閡，但與養父母相處融洽，與4個弟妹更是感情深厚。林女士指，5、6年前，已知有紅十字會尋人服務，但缺乏足夠動力及勇氣，直至去年初見到紅十字會的籌款街站，後問職員取得尋人服務的電話，致電申請服務。

香港紅十字會社區服務助理經理譚佩詩指，該會基於人道理由接辦個案，因林女士僅有親生父母的名字，該會曾推測其生父母的年齡範圍，並到到死亡登記處嘗試尋人，曾找到與其生父名字一致的疑似個案，因申報人的名字非林女士生母，且相關地址亦已拆卸，無法繼續追查核實。譚續指，團隊亦曾到政府、電訊公司及銀行等公眾機構查詢，但沒有正面消息，坦言可做的程序幾乎已做完，是次期望臨近佳節，藉傳媒報道引起大眾對尋親的關注。

林瑞芬坦言，對找不到家人已有心理準備，如有幸重逢，最想問問他們的近況，「依家嘅生活開唔開心？有冇掛住我啊？我好掛住你哋。」她慶幸在尋親路上，獲子女與丈夫的尊重，而信仰亦是支持其繼續尋親的力量；如能尋回親人，除了一起歡聚中秋，亦希望帶家人到教會，分享自己的信仰。