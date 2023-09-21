運輸公司老闆疫下賣車做中港司機　「執手尾」命喪洪水橋地盤

洪水橋廈村新發展區的安置屋邨項目地盤，今日(21日)有一幅3噸重的石屎預製件塌下，不幸壓斃62歲貨車司機陳志華。據了解，陳男與妻子居住大埔區，其一子一女已經遷出，留下兩老相濡以沫。

東網記者今日上門探訪陳妻，她指由於住在澳門的母親生病，今晨自己前往探望，當時丈夫曾經主動請纓，表明願意送她前往機場，但她不想丈夫兩頭奔忙，所以自行乘車前往，至早上10時許到埗後，曾經致電丈夫「報平安」，未料事隔一個多小時，竟然收到執法人員來電告知噩耗，她連忙趕返香港了解，卻無法見上丈夫最後一面。

兩夫婦一朝早步出家門，如今只有一個人能夠歸家，陳婦悲從中來，受訪時哽咽落淚：「唔識講......腦中一片空白，好掛住佢(丈夫)，今朝仲好哋哋，突然間話畀我知佢走咗，你要我點接受得㗎！」

陳婦表示，丈夫在數日前曾經指涉事地盤已經「起貨」，完成最後的組件安裝，但今日不知為何又要回去「執番少少手尾」，結果一去不回。她指出，丈夫每日為建築物料拆除穩固裝置，相關組件本應妥善固定，不應該輕易塌下，而且相關工作更加不應該由司機負責。她又指，丈夫是家庭經濟支柱，事發至今一直無人告知她如何善後，亦無人提供幫助，自己前路茫茫，希望建築公司和房協負上責任及交代事件。