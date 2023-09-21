油麻地四驅車剷行人路　休班警發難傷2同袍　被控3罪明日提堂

今年4月2日凌晨4時許，油麻地分區軍裝巡邏小隊，巡經旺角登打士街近彌敦道交界，接獲市民通知指一輛四驅車剷上行人路，車尾位置懷疑撞到行人過路處交通燈。由於車輛阻礙行人過路，警員遂上前調查。

人員調查期間，四驅車男司機拒絕合作，更企圖落車逃去，被兩名男女警員合力制服。該名姓李(47歲)男司機未能通過酒精呼氣測試，執法人員經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」及「阻礙公職人員執行職務」把他拘捕。事件中，制服李男的兩名男女警員俱手部受傷。據了解，被捕男司機為一名休班警務人員，他已被停職。

至今日(21日)，該名被捕的休班警務人員已被控一項危險駕駛罪、一項酒後駕駛罪及一項拒捕罪，案件將於明日(22日)上午於西九龍裁判法院提堂。

同類案件過去時有發生，去年7月22日一名女子駕駛私家車至葵盛西邨對開，撞毀路旁約2米鐵欄，同車一名休班警長接力駕駛私家車至500米外，休班警長吳志偉的呼氣酒精比例是100毫升呼氣中有58微克酒精，超過法例訂明限度的22微克逾1倍，兩人承認酒駕，各被判罰款4,000港元及停牌半年至一年。

2018年10月底，休班男警長黃嘉俊在凌晨時分，駕車駛至屯門與一輛政府車相撞，事後他接受酒精呼氣測試，被揭體內酒精含量超標2.4倍，被判接受200小時社會服務令、停牌兩年及罰款5,000港元，需自費參加駕駛改進課程。