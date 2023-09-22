食安中心檢測151個時令月餅樣本　全部通過檢測

中秋臨近，又到了大家品嚐月餅及時令食品的時間。食安中心昨日就公布有關月餅的第二期時令食品調查結果，在抽查的151個樣本中，悉數通過相關檢測。

中心表示，第一期調查結果已於9月中旬時公布，是次是在第二期調查期間繼續從不同零售商，包括網上零售商及食物製造廠抽取各式月餅樣本，包括傳統、冰皮、雪糕及其他款式的月餅，並對樣本進行化學、微生物及營養成分測試，其中營養成分測試主要是包括檢測樣本中的能量、蛋白質、總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸、碳水化合物、鈉和糖等含量水平，結果151個樣本全部通過檢測。

食安中心發言人就提醒市民，應保持均衡飲食，不應過量進食月餅，建議參考月餅的營養標籤，了解特別是糖分、鹽分及脂肪的含量，以便作出較健康的選擇。市民亦應避免選擇高脂肪或高糖的月餅，即每100克食物含有多於20克總脂肪或含有多於15克的糖。在減少攝入鹽方面，可選擇低鈉的月餅，即每100克食物含有不多於120毫克的鈉。另中心亦特別提醒，冰皮月餅和雪糕月餅在製造過程中並沒有經過高溫烘焙，因此在製造、運輸及貯存的過程中，必須注意衞生，以免細菌滋生及污染。