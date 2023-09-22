組織挽救剩食重量達707架雙層巴士　呼籲加入義工行列減浪費兼助人

香港每日棄置約3,000公噸廚餘，大部份剩食仍可食用下，卻被送往堆填區。然而社區上仍有過百萬長者或基層人士三餐不繼，過量的剩食造成浪費，同時亦加重堆填區的負荷。共享食物基金的食物共享行動，自2009年起連結不同地區的團體，建立解決剩食問題的資源網絡，計劃至今，已累積拯救超過1萬公噸原本將送去堆填區的剩食，重量等同707架雙層巴士的重量，受惠者接近1千萬人，包括長者、低收入人士或家庭、兒童及弱勢社群等。

共享食物基金連結多個商戶和非牟利機構，現已在全港16個地區進行剩食回收共享工作，包括荃灣、葵芳、元朗、紅磡、土瓜灣、上環及銅鑼灣等，期望將剩食回收共享計劃推展至全港18區，宣揚惜食文化，同時減少食物浪費，將資源分享給有需要人士。

為提升社區上居民的環保意識，該基金在不同地區舉行教育活動，例如「食享新界」及「食享沙田」等項目，每月舉辦街市食物回收，善用社會資源，從而提高市民的環保意識。基金指，「食享香港」計劃目前各區合共有156位已登記的志願者，但部分地區仍處於因人手缺乏而導致計劃無法順利進行的情況，呼籲不同階層人士，一同參與及登記「食享香港」食物共享義工行動，將剩食回收再分享，減少食物浪費及助人。