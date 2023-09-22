消委會電腦系統被黑客入侵　專家促當局釐清受影響範圍

繼數碼港早前遭黑客入侵引發個人資料危機，消委會電腦系統同樣一度出現故障，消息指懷疑遭黑客入侵，並有大批投訴人及用戶等個人資料外洩。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今早(22日)在電台節目表示，黑客事件無日無之，相信被勒索的公營機構一定不會支付贖金，外洩的資料幾乎肯定會遭「撕票」。他認為當局現時最重要釐清受影響範圍，並盡快通知受影響人士人士。

個人資料私隱專員公署回應東網查詢時表示，收到消委會的資料外洩事故通報，公署已根據既定程序就事件展開循規審查，亦已建議有關機構盡快通知受影響人士。考慮到事故可能涉及個人資料外洩，私隱署呼籲可能受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用。

同時，私隱署建議持有個人資料的機構應採取以下的資料保安措施，以加強數據安全，防範資訊系統受到惡意攻擊，包括採取資料管治和機構性措施；定期進行風險評估；採取一系列的技術上及操作上的保安措施及妥善管理資料處理者千等，以防止轉移予資料處理者的個人資料在未獲准許或意外的情況下被查閱、處理、刪除、喪失或使用；適時採取資料保安事故發生後的補救措施，從而減輕對機構及受影響人士可能造成的傷害；及定期監察、評估及改善資料保安政策的遵從情況。