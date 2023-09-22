名校九龍塘根德園2025/2026學年閉校　園方：收生按年跌40%

深受家長歡迎的九龍塘區名校，位於根德道9號的名校根德園幼稚園今日(22日)發新聞稿，指自本學年起，根德園會用3個學年逐年停辦，直至2025/2026學年閉校。創辦人兼校監黃慧嫻女士已正式去函通知教育局上述決定。

園方指出，停辦主因為30%的學校管理層、校長及教職員即將退休，難以繼續維持具質素的教育服務。該校K1入讀人數大幅減少，由上一學年(2022/2023 學年)的500人，減至2023/2024 學年的300人，降幅達 40%。園方承認，受到出生率急降、年輕家庭移民等負面衝擊，收生下降已成為一個不可忽視的問題，難以回避入讀人數持續下降的趨勢。

本學年(2023/2024)將是最後一屆 K1，2024/2025 及 2025/2026 學年不再招收 K1 新生，園方認為「三年分階段停辦」的安排較能顧及目前現讀生之福祉，使每位學生都能完成完整的3年課程，並感謝一眾學生、家長、舊生及職員多年支持。

根據根德園在官網中貼出的通告，2024/25學年將不接受K1的入學申請，而2023/2024學年K1、K2及2024/2025學年K2插班生入學申請則仍會接受，並指間中或會有學位空缺。至於K3插班生則不接受申請。