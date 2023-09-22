洪水橋地盤石屎壓斃貨車司機意外　工權會促檢視運送卸貨過程

洪水橋洪平路近洪元路交界一地盤昨日(21日)發生致命工業意外，一名男工人被重約3噸的石屎預製件擊中，當場死亡。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今日(22日)在電台節目指出，相信司機是協助拆除帆布帶時，被突然墮下的石屎預製件壓中死亡，認為事件反映業界毫無危機意識，有檢視整個運送以至卸貨過程的需要性。

蕭倩文表示，得悉行內做法，一般送貨司機會幫忙卸貨，而地盤一方亦會有人接貨，相信是次意外當中，有被嚴重忽略的地方，導致意外發生。她認為，事件反映業界未有重視當中的危險性，要檢視整個運送及卸貨步驟，譬如除送貨司機以外，如何由其他人或機械輔助。

蕭續指，現場一般會有起重機等機器，以作搬運或將組件放置在適合位置，而業界亦設有相關指引，但不清楚當中有否跟從，由於事件因由的說法很多，故期望勞工處、執法部門，以至香港房屋協會等，可披露更多具體資料，令業界可避免相關情況再發生。

她透露，該名62歲陳姓男死者是自僱貨車司機，為家中經濟支柱，得悉房協將會向家屬一筆過發放30萬港元的撫恤金，故正聯絡地盤總承建商及司機僱主，或負責安排司機開工的負責人，期望他們亦能夠提供援助。房協昨日則發聲明指，意外與「組裝合成」建築法無關，正與項目承建商有利建築有限公司密切跟進事件，涉事地盤已即時停止所有重型吊運工作。