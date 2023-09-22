賄法團業委獲樓宇項目　23人被起訴涉款5.2億　成歷來最大宗貪案

廉政公署執行處早前採取「火網」行動，拘捕多名人士，涉及一個龐大的樓宇管理維修貪污集團。廉署執行處首席調查主任余顯麗今日(22日)宣布，經深入調查，並向律政司徵詢法律意見後，於昨日(21日)正式落案起訴23名人士，涉嫌在2018年年初至今年年中，串謀行賄或受賄及串謀詐騙，涉及10個住宅及商用樓宇的多個大型維修工程及其他工程項目，合約總值約5.2億港元，個別合約金額則介乎46萬至1.2億港元不等，牽涉賄款超過650萬港元。

余顯麗表示，不論以檢控人數、涉案工程總值，抑或賄款的總金額，都是廉署歷來就樓宇管理及維修中最大型的檢控個案。23人被告中，分別為21男、2女，年齡介乎38至73歲，當中12人為中間人，1名工程顧問，5名工程承辦商，3名業委會成員，以及2名物管職員。他們被控11項罪名，涉及串謀向代理人提供利益，串謀使代理人接受利益，以及串謀詐騙。她相信其中3名中間人為貪污集團的骨幹成員，面對其中9項控罪，牽涉8個大屋苑維修工程合約。

她續指，案件涉及10個項目，分別是8個住宅大廈或屋苑，以及2個商廈或商場，涉及合約包括大維修工程、冷氣工程、升降機工程、工程顧問合約、物業管理合約，涉案樓宇遍布港九新界，甚至離島，顯示該貪污集團滲透力極強。

廉政公署執行處總調查主任吳兆基表示，涉案中間人與工程承辦商，向多名業委會或法團成員、物管職員及工程顧問提供賄款，以影響樓宇管理及維修不同環節，包括大型維修工程、升降機井道工程、物管合約的招標程序，以及發放工程的中期費用等。

他指，首個案涉及一幢私人住宅大廈，3名中間人涉嫌行賄該大廈的法團主席及多名職員，以換取該大廈價值2,000萬港元的大維修工程及物管合約，賄款金額高達200萬港元；另一個案則涉及私人屋苑，5名中間人涉嫌向物管公司提供合共32萬港元賄款，以換取該屋苑總值1,590萬港元的大維修工程合約。

最後一個案則涉及商廈的升降機優化工程合約，5名被告包括中間人、工程顧問、工程承辦商等，涉嫌串謀詐騙該商廈的法團成員，以便在制定標書時排除其他競爭對手，以換取價值300萬港元的升降機優化工程合約。