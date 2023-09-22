休班警涉酒駕剷行人路拒捕　被控3罪押後至11.17再訊

一名男警今年4月休班期間駕駛輕型貨車，期間車輛在旺角剷上行人路。執法人員到場，休班警被指拒絕合作，之後又揭發男警疑酒後駕駛。事隔逾5個月，他正式被落案起訴危險駕駛罪、酒後駕駛罪及拒捕共3罪，案件今（22日）在西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至11月17日再訊，被告續准保釋。

47歲被告李雪輝，控罪書上沒有報稱職業。他現已被停職。控方今表示準備好答辯。被告無律師代表，他親自向法庭申請押後，表示未收齊文件，亦需時找律師，希望押後8星期。裁判官遂應要求將案押後至11月17日。

被告被控於2023年4月2日，在旺角登打士街近彌敦道交界近燈柱編號E5321，危險駕駛一輛展示登記號碼WT1255的輕型貨車；駕駛遂輕型貨車在道路上，而他血液中酒精含量超過法定限制訂明的每100毫升血液中的酒精含量超過50毫克，即每100毫升血液中的酒精含量不低於70毫克；同日在旺角登打士街37號外，抗拒執行職責的警務人員，即警長2448、警員35052和警員26695。

案件編號：WKCC4028/2023