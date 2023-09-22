文憑試公民科成績「達標」　接納為公務員入職條件

教育局今日(22日)宣布高中公民與社會發展科於香港中學文憑考試的「達標」成績，被視為符合相關公務員職系的入職要求。教育局由2021／22學年起以公民科取代通識教育科，並於該學年起在中四級推行，2023／24學年公民科已推展至中六級。首屆公民科文憑試將於2024年舉行，成績匯報分為「達標」與「未達標」。

公務員事務局接納公民科文憑試的「達標」成績為符合有關公務員職級的入職要求。就目前以任何5個中學文憑科目達第二級或同等成績作為入職學歷要求的公務員職系而言，申請人於文憑試中任何5科成績(包括：高中科目第二級成績，應用學習科目(最多計算兩科)「達標」成績，及其他語言科目E級成績)，會被視為符合相關的入職要求。因應公民科的實施，公務員事務局亦接受公民科的「達標」成績為該5科達第二級成績的其中一科。

教育局表示，公民科主題包括「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」，以及「互聯相依的當代世界」。推行公民科旨在讓學生建立穩固的知識基礎，並培養慎思明辨和解難的能力，以及正確的價值觀和國民身份認同。公民科的內地考察亦屬於該科的組成部分，但不涉及公開評核。