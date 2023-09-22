超過6成受訪者對政治缺乏興趣　逾半指政府不在乎其想法

新一屆政府上任逾一年，有調查顯示，超過6受訪者表示對政治缺乏興趣，較去年增加7.4%。當中更有23.9%表示「完全沒有興趣」；約8成受訪者完全沒有透過區議員或立法會議員、非政府團體、直接向政府部門或有關官員反映意見；逾半受訪者表示「政府官員不太在乎我這類人的想法」。

香港中文大學香港亞太研究所於今年7月20日至8月21日進行一項有關市民對政治興趣的電話調查，共成功訪問711人。調查發現62.9%受訪者表示對政治缺乏興趣，較去年增加7.4%，當中39.0%表示「沒甚麼興趣」，更有23.9%表示「完全沒有興趣」，而34.2%受訪者表示對政治有興趣，較去年下跌7.7%。

至於市民過去一年曾否透過該途徑就地區或全港性問題表達意見，結果顯示大多數受訪市民並未積極運用這些途徑表達意見，如透過區議員或立法會議員表達意見方面，83.8%表示「完全沒有」；透過非政府團體反映意見方面，81.2%回答「完全沒有」；直接向政府部門或有關官員反映意見方面，83.3%表示「完全沒有」。相對而言，市民較多使用社交媒體如Facebook、網絡論壇等發布或轉發貼文，不過也只有14.5%的受訪者表示「經常」或「間中」發表，較去年下跌6.9%。

調查列出一些有可能影響市民政治興趣的意見，55.0%的受訪者同意「政府官員不太在乎我這類人的想法」，51.9%的受訪者同意「像我這類人對政府的政策並無任何發言權」，40.9%的受訪者同意「有時候政治和政府的事很複雜，像我這類人是很難了解的」。

針對政黨功能，47.1%受訪者不同意「香港政黨能夠有效監督政府」，50.7%受訪者不同意「香港政黨基本上能夠代表到不同市民的意見」。